Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Im Urwald von Costa Rica

DMAXFolge vom 02.09.2015
Im Urwald von Costa Rica

Im Urwald von Costa RicaJetzt kostenlos streamen

Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Folge vom 02.09.2015: Im Urwald von Costa Rica

45 Min.Folge vom 02.09.2015Ab 6

Seit Jahrzehnten strömen Besucher aus aller Welt nach Costa Rica. Das zentralamerikanische Land wurde als Vorreiter des Ökotourismus bekannt. Dort kann man eine einmalige biologische Vielfalt erleben. Wer den Dschungel jedoch abseits der organisierten Touren auf eigene Faust erkunden will, findet sich schnell in einer ausweglosen Lage wieder. Dieses Szenario simuliert das Survival-Duo bei einem gewagten Wildnisabenteuer. Umgeben von Schlangen, Krokodilen und Vogelspinnen schlagen sich die Männer durch den Regenwald.

