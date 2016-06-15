Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

DMAXFolge vom 15.06.2016
Folge vom 15.06.2016: In der grünen Hölle

44 Min.Folge vom 15.06.2016Ab 12

In welche Richtung sollen sie laufen? Bill McConnell und sein Survival-Partner Grady Powell kämpfen sich am Amazonas mit der Machete durch dichten Regenwald. Wenn die Männer keinen Ausweg aus dem Dschungel finden, sind sie in der grünen Hölle - umgeben von Raubkatzen, Schlangen und Giftspinnen - hoffnungslos verloren. Deshalb klettert Ex-Green-Beret Grady einen 25 Meter hohen Baumriesen hinauf. Von dort oben hat der Überlebensexperte in Südamerika einen wesentlich besseren Ausblick auf die Umgebung.

