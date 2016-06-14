Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 14.06.2016: Chiles Feuerberg
44 Min.Folge vom 14.06.2016Ab 12
Die Lage ist ernst: Bill McConnell und sein Survival-Partner Grady Powell haben in der chilenischen Wildnis seit 36 Stunden nichts gegessen und getrunken. Das Duo ist mit seinen Kräften am Ende und muss dringend Energie auftanken. Da käme ein leckerer Wildschweinbraten gerade recht. Die Frage ist nur: Wie sollen die Abenteurer die Beute erlegen? Grady versucht das Tier mit improvisierten Barrieren in einen Hinterhalt zu treiben, wo Bill ihm mit einem selbstgebauten Speer auflauert. Sind die Männer mit dieser Taktik erfolgreich?
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
