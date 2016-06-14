Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Chiles Feuerberg

DMAXFolge vom 14.06.2016
Chiles Feuerberg

Chiles FeuerbergJetzt kostenlos streamen

Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Folge vom 14.06.2016: Chiles Feuerberg

44 Min.Folge vom 14.06.2016Ab 12

Die Lage ist ernst: Bill McConnell und sein Survival-Partner Grady Powell haben in der chilenischen Wildnis seit 36 Stunden nichts gegessen und getrunken. Das Duo ist mit seinen Kräften am Ende und muss dringend Energie auftanken. Da käme ein leckerer Wildschweinbraten gerade recht. Die Frage ist nur: Wie sollen die Abenteurer die Beute erlegen? Grady versucht das Tier mit improvisierten Barrieren in einen Hinterhalt zu treiben, wo Bill ihm mit einem selbstgebauten Speer auflauert. Sind die Männer mit dieser Taktik erfolgreich?

