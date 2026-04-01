Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 1: Orte des Schreckens
41 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Gibt es sie wirklich, die Orte des Schreckens? Man hört von Wäldern, die den Tod bringen, verfluchten Herrenhäusern und von Bergen, deren Besteiger nie wieder den Rückweg antreten. Herrscht dort eine dunkle Energie vor, die wir (noch) nicht begreifen können?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy