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Das Unerklärliche mit William Shatner

Orte des Schreckens

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 18.04.2026
Orte des Schreckens

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 1: Orte des Schreckens

41 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Gibt es sie wirklich, die Orte des Schreckens? Man hört von Wäldern, die den Tod bringen, verfluchten Herrenhäusern und von Bergen, deren Besteiger nie wieder den Rückweg antreten. Herrscht dort eine dunkle Energie vor, die wir (noch) nicht begreifen können?

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