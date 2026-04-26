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Das Unerklärliche mit William Shatner

Leben nach dem Tod

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 02.05.2026
Leben nach dem Tod

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 6: Leben nach dem Tod

41 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Was passiert nach dem Tod? Um der Antwort auf diese Frage etwas näher zu kommen, beleuchtet die heutige Folge Berichte über Nahtoderfahrungen, Reinkarnation und das Phänomen der Übertragung von Erinnerungen eines Organspenders auf den Empfänger.

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