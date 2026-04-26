Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 5: Bizarre Rituale
41 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Die heutige Folge geht der Macht von Ritualen auf den Grund und betrachtet dabei jahrhundertealte Bräuche wie Voodoo, Exorzismus, Feuerlauf oder Tierkämpfe.
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy