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Das Unerklärliche mit William Shatner

Geheimnisvolle Bauwerke

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 18.04.2026
Geheimnisvolle Bauwerke

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 2: Geheimnisvolle Bauwerke

41 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Wie haben die Menschen von damals solch unglaubliche Bauwerke wie die Pyramiden in Ägypten, die Holztreppe in der Lorettokapelle von Santa Fe oder das Coral Castle in Miami ohne die moderne Technik von heute erbaut und für die Nachwelt hinterlassen?

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