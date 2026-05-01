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Das Unerklärliche mit William Shatner

Geheimnisse der Psyche

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 09.05.2026
Geheimnisse der Psyche

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 7: Geheimnisse der Psyche

41 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Trotz jahrhundertelangem Studium durch die Wissenschaft - das menschliche Gehirn ist nach wie vor unergründlich. Die heutige Folge geht der Macht des Gehirns und der Psyche auf den Grund.

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