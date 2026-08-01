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Das Unerklärliche mit William Shatner

Tierische Superkräfte

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 11vom 09.08.2026
Tierische Superkräfte

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 11: Tierische Superkräfte

41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Die heutige Folge dreht sich um die Superkräfte der Tiere, die uns Menschen ziemlich alt aussehen lassen: Hunde, die eine Krebserkrankung schneller erkennen können als Ärzte mit modernen Geräten oder Vögel, die Naturkatastrophen Tage vor ihrem Eintreten spüren können.

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