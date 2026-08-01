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Das Unerklärliche mit William Shatner

Entkommen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 14vom 16.08.2026
Entkommen

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 14: Entkommen

41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Was steckt hinter den spektakulären Befreiungsaktionen des Entfesselungskünstlers Harry Houdini? Was hat es mit der famosen Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz auf sich? Die Folge untersucht, welche Kräfte und Techniken benötigt werden, um erfolgreich zu "entkommen".

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