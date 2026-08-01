Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 14: Entkommen
41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Was steckt hinter den spektakulären Befreiungsaktionen des Entfesselungskünstlers Harry Houdini? Was hat es mit der famosen Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz auf sich? Die Folge untersucht, welche Kräfte und Techniken benötigt werden, um erfolgreich zu "entkommen".
Weitere Folgen in Staffel 1
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy