Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 22: Das Wort Gottes
41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Die Bibel ist einer der historisch wichtigsten Bücher der Menschheit, und ihr Inhalt gibt Rätsel auf. Was ging im Laufe der Jahrhunderte verloren, welche Abschnitte falsch interpretiert oder gar willentlich entfernt?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy