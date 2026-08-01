Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 16: Mysteriöse Steine
41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Was haben manche Steine und Felsen an sich, dass sie in vielen Kulturen angebetet werden? Die Folge berichtet von einem wundersamen Meteoriten, der auf die Erde fiel und von einem wertvollen Juwel, das angeblich mit einem Fluch belegt ist.
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy