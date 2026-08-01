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Das Unerklärliche mit William Shatner

Verlorene Zivilisationen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 12vom 09.08.2026
Verlorene Zivilisationen

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 12: Verlorene Zivilisationen

41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Wie gehen Zivilisationen verloren? Die heutige Folge beschäftigt sich mit der Frage, welche Umstände dazu führen, dass florierende Gemeinden und Hochkulturen vom Erdboden verschwinden.

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