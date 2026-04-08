Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 08.04.2026: Zu viel des Guten
88 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Yara organisiert einen gemeinsamen Winterurlaub, um ihre zerstrittenen Freunde wieder zusammenzubringen, doch es kommt ganz anders als geplant. Währenddessen stehen Brandon und Julia vor einer großen Entscheidung über ihre Zukunft, was vor allem Ron und Betty schwer akzeptieren können. In Bulgarien bereiten Darcey und Georgi eine opulente Jubiläumsfeier vor, zu der auch Stacey und der schöne Florian anreisen – Emotionen und Eifersucht inklusive. Und für Matt und Jasmine wird es ernst: Beim Ultraschall erfahren sie endlich das Geschlecht ihres Babys, was konträre Emotionen auslöst.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-9: Warner Bros. Discovery, Inc.