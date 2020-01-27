Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 27.01.2020: Aufbruch in ein neues Leben
42 Min.Folge vom 27.01.2020Ab 6
Jenny aus Kalifornien kann kaum glauben, was sie alles für die Liebe tut. Die 60-jährige Großmutter von vier Enkeln zieht nach Indien, um bei Sumit zu sein - dem Mann, den sie über alles liebt. Jenny hatte Sumit im Internet kennengelernt und war von ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 7: Warner Bros. Discovery, Inc.