Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 02.03.2020: Abgeblockt
41 Min.Folge vom 02.03.2020Ab 12
Corey aus Washington hat sein Leben hinter sich gelassen, um bei seiner großen Liebe Evelin zu sein. In Ecuador angekommen, hat er bloß ein Touristenvisum und nur 90 Tage Zeit, um sie zu heiraten. Sonst müsste er das Land wieder verlassen. Dementsprechend enttäuscht ist der 32-Jährige, dass Evelin ihn nicht abholt, sondern Bus fahren lässt. Die Latina sieht die Beziehung viel entspannter und will, dass Corey in Ecuador alleine klarkommt. Auch mit dem Heiraten hat sie es nicht eilig. Deavan aus Salt Lake City ist derweil nervös, weil ihr Zukünftiger, Koreaner Jihoon, mit seinen Eltern zu Besuch kommt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.