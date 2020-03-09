Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 09.03.2020: Unter Terrorverdacht
45 Min.Folge vom 09.03.2020Ab 12
Laura bricht bald von Florida nach Katar auf, um bei Aladin zu leben. Am schwersten fällt es der 51-Jährigen, Sohn Liam zurückzulassen, denn er akzeptiert die Beziehung nicht. Der 21-Jährige hat ihren 29-jährigen Gatten in spe noch nie getroffen und auch keine Lust dazu, denn er befürchtet, dass sich Aladin als Enttäuschung erweisen wird. Und zur dreitägigen Hochzeitsfeier, die in seiner Heimat Tunesien steigen soll, will er auch nicht kommen. Deavan aus Salt Lake City beherbergt unterdessen Jihoons südkoreanische Eltern und versucht, Eindruck zu schinden. Doch es scheitert schon am Frühstück.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.