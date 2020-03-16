Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 16.03.2020: Ein Huhn zum Geburtstag
41 Min.Folge vom 16.03.2020Ab 6
Corey aus Washington hat alle Brücken abgebrochen, um bei Evelin zu sein. Aber die erste Nacht in Ecuador, die sie im Haus von Evelins Großmutter verbringen, ist ein Alptraum: Horden von Moskitos und eine unerträgliche Hitze rauben dem 32-Jährigen den Schlaf. Doch am nächsten Tag wird es nicht besser: Evelins Bruder hat Geburtstag, und Corey soll ihm ein Huhn kaufen, das direkt geschlachtet wird. Als die Verkäuferin dem Tier die Gurgel durchtrennt, wird dem Amerikaner schlecht. Evelin hat kein Verständnis, dass Corey sich so anstellt und befürchtet, dass er bei ihrer Familie wenig Eindruck macht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.