Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 17.02.2020: Das andere Ende der Welt
42 Min.Folge vom 17.02.2020Ab 6
Jenny aus Kalifornien hat einen 20-stündigen Flug nach Indien hinter sich und war sicher, dass Sumit sie abholen würde. Doch von ihrem jungen Verlobten ist nichts zu sehen. Die 60-Jährige hat kein Handynetz und keine Ahnung, wie sie ihn finden soll. ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 6-7: Warner Bros. Discovery, Inc.