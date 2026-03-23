Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 23.03.2026: Familientreffen mit Folgen
88 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Chloe tauscht ihr luxuriöses Leben in Boston gegen ein unberechenbares Abenteuer mit Johnny in Aruba ein und setzt damit alles auf eine Karte – trotz wachsender Zweifel an seiner Treue. Manon wagt einen radikalen Neuanfang und kehrt für Anthony nach Frankreich zurück, um ihre Ehe zu retten, muss dabei aber finanzielle und emotionale Risiken eingehen. Luke reist endlich nach Kolumbien, um Madelein zu heiraten, doch Zeitdruck und Geldsorgen bringen ihn an seine Grenzen. Währenddessen stehen Jenny und Sumit vor einer großen Herausforderung: Wegen finanzieller Probleme müssen sie zu seinen Eltern ziehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Romanze, Reality, Spielshow, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.