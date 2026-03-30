Folge vom 30.03.2026
Umständlich verliebtJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 30.03.2026: Umständlich verliebt
89 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Jenny und Sumit ziehen notgedrungen zu seiner indischen Familie, und Jenny fühlt sich sofort bevormundet: Ihre Sachen werden durchsucht, Alkohol einkassiert, und selbst Spaghetti werden zum Kulturkampf. Dazu steht ihr gemeinsames Caféprojekt unter Druck, denn die Familie hält das Lokal für zu klein. Auf Aruba bereitet sich Chloe auf den Umzug zu Johny vor, während Eifersucht und fehlendes Vertrauen ihre Beziehung belasten. Anthony und Manon kämpfen nach einem Familienkrach weiter für ihren Neustart in Frankreich. Und in Kolumbien plant Madelein eine eigene Investition – trotz Lukes Schulden und Untreue.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.