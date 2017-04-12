Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 12.04.2017: Telefonterror
45 Min.Folge vom 12.04.2017Ab 12
Da Lowo seine Verlobte Narkyia schon oft belogen hat, misstraut sie dem 29-jährigen Nigerianer und zweifelt an seinen Worten. Angeblich fehlt ihm immer noch ein Dokument, bevor sein Visum bewilligt wird. Um sich von der Sachlage zu überzeugen, reist sie nach Vietnam, wo sich Lowo gerade aufhält, um seine restlichen Papiere abzuholen. In Asien wird Narkyia eine Überraschung erwarten. Seit Anfisas und Jorges Streit herrscht immer noch dicke Luft, doch der 26-Jährige aus L.A. möchte die Wogen glätten und der hübschen Russin deshalb einen Verlobungsring kaufen. Doch wird die anspruchsvolle Anfisa mit einem Solitär für 12.000 Dollar zufrieden sein?
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.