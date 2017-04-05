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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Bittere Enttäuschungen

TLCFolge vom 05.04.2017
Bittere Enttäuschungen

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 05.04.2017: Bittere Enttäuschungen

42 Min.Folge vom 05.04.2017Ab 12

Nicole und Azan haben eine Menge Probleme, weil die Amerikanerin kaum Respekt für seine Kultur zeigt. Der 24-jährige Marokkaner ist sich nicht mehr sicher, ob er Nicole wirklich heiraten will. Und auch die 22-Jährige aus Bradenton, Florida, möchte mit dem Verlobtenvisum noch warten. Bei Anfisa und Jorge hängt der Haussegen richtig schief: Nachdem die 20-jährige Russin zugegeben hat, dass sie in Jorge vor allem einen Goldesel sieht, der all ihre Wünsche finanzieren soll, ist die Begeisterung des 26-Jährigen aus Los Angeles ziemlich abgekühlt. Und auch Anfisa hat genug. Sie will die Heirat canceln und zurück nach Moskau.

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