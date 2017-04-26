Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 26.04.2017: Jetzt oder nie
45 Min.Folge vom 26.04.2017Ab 6
Nicole bekommt Druck von ihrer Familie. Alle glauben, dass ihr marokkanischer Freund nicht der Richtige für sie ist. Die 22-Jährige aus Florida hält trotzdem an der Beziehung fest und will Azan heiraten. Doch bevor er in die Staaten darf, muss Nicole ein Verlobtenvisum für ihn besorgen. Anwältin Maria Ramos rät ihrer Klientin, die alleinerziehend ist und als Barista arbeitet, sich einen Bürgen zu besorgen, der Azan im Notfall finanzieren kann. Nicole sieht große Probleme und Verpflichtungen auf sich zukommen. Auch zwischen Lowo und Narkyia gibt es Ärger, als die 37-Jährige erfährt, dass ihr nigerianischer Verlobter ein doppeltes Spiel gespielt hatte.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.