Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 22.03.2017: Moment der Wahrheit
45 Min.Folge vom 22.03.2017Ab 6
Anfisa ist vor fünf Wochen von Moskau nach Los Angeles gezogen, um ihren Verlobten Jorge zu heiraten. Doch die 20-Jährige langweilt sich in Kalifornien und weiß nicht, was sie mit sich anfangen soll. Kochen und Putzen sind nicht ihr Ding. Anfisa will Model werden, weil sie sich für sehr fotogen hält und groß rauskommen möchte. Um seiner Liebsten dabei zu helfen, kontaktiert Jorge ein paar Fotografen, doch dann platzt die Bombe: Die Russin will in Bikinis posieren und am liebsten gleich in den „Playboy“. Ihr Verlobten kocht vor Eifersucht. Außerdem in dieser Episode: Alla hat Heimweh und Chantel weiht die Familie in ihre Hochzeitspläne ein
