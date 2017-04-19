Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 19.04.2017: Offene Wunden
45 Min.Folge vom 19.04.2017Ab 12
Jorge aus L.A. wollte seiner Freundin einen Antrag machen, doch inzwischen sind die beiden so zerstritten, dass der 26-Jährige völlig verunsichert ist. Nach einem Gespräch mit seinen Schwestern ist auch er von Anfisas berechnendem Wesen überzeugt und glaubt nicht mehr an eine gemeinsame Zukunft. Wenigstens hat er den 15.000-Dollar Verlobungsring noch nicht gekauft, denn den hätte Anfisa sicher mit zurück nach Moskau genommen. Bei Chantel aus Atlanta und ihrem Freund Pedro aus der Dominikanischen Republik sollen dagegen bald die Hochzeitsglocken läuten - trotz des Zoffs wegen des Ehevertrags. Chantels Familie hält den 24-Jährigen nämlich für einen Betrüger.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.