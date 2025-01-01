Deadbeat
Folge 1: El Caboose
21 Min.Ab 12
Pac wohnt schon seit längerer Zeit in einem kleinen Zimmer in einem Massagesalon. So schnell es geht, möchte er dort nun raus. Um an Geld zu kommen, hilft er einem toten mexikanischen Drogendealer seine Lieferung zu verkaufen. Die befindet sich allerdings in seinem toten Körper. Dann kommt eins nach dem anderen, und so einfach wie Pac sich das vorgestellt hat, ist die ganze Aktion doch nicht ... Eine gute Sache passiert allerdings: Pac lernt Clyde kennen.
Deadbeat
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited