Folge 7: Am-Ish
Pac muss einem Geist helfen, der seinen Sohn vor sich selbst schützen möchte. Als Mitglied der Amish soll auch der Sohn in der Gemeinde unterkommen und sich seinem jetzigen Lifestyle voller Drogen, Partys und halbnackten Frauen entziehen. Der Geist ist allerdings ziemlich ungeduldig und will Pac nicht von der Seite weichen, solange sein Wunsch nicht erfüllt worden ist ...
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited