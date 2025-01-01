Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 3Folge 13
Folge 13: Death List Three

23 Min.Ab 12

Danny hat es endlich geschafft, ein neues Business zu eröffnen. Clyde soll ihm dabei helfen, hinter das Geheimnis des Geister-Geräts zu kommen, während Pac der ganzen Sache nicht traut. Anscheinend waren die Geister darin nur eingesperrt und sind nicht - wie Danny glaubt - friedlich ins Licht gegangen ...

MOVIESPHERE
