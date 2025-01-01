Deadbeat
Folge 5: Weeknight at Skillitz
21 Min.Ab 12
Mal wieder steckt ein Geist in der Zwischenwelt fest und braucht Hilfe von Pac, dem Medium. Dieses Mal können Pac und Clyde ihren Job aber auch für persönliche Vorteile nutzen: Der Geist eines sehr bekannten DJs, DJ Skillitz, kann ihnen im Gegenzug zu ihrer unterstützenden Arbeit Eintritt zu den exklusivsten Nachtclubs ermöglichen ...
