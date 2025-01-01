Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deadbeat

Weeknight at Skillitz

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 5
Weeknight at Skillitz

Weeknight at SkillitzJetzt kostenlos streamen

Deadbeat

Folge 5: Weeknight at Skillitz

21 Min.Ab 12

Mal wieder steckt ein Geist in der Zwischenwelt fest und braucht Hilfe von Pac, dem Medium. Dieses Mal können Pac und Clyde ihren Job aber auch für persönliche Vorteile nutzen: Der Geist eines sehr bekannten DJs, DJ Skillitz, kann ihnen im Gegenzug zu ihrer unterstützenden Arbeit Eintritt zu den exklusivsten Nachtclubs ermöglichen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

Alle 3 Staffeln und Folgen