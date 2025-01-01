Deadbeat
Folge 4: The Cindy 500
22 Min.Ab 12
Pac und Clyde helfen dem Geist des verstorbenen Pornostars Cindy. Sie möchte es nicht zulassen, dass ihre Tochter heiratet, ohne ihren leiblichen Vater gefunden und kennengelernt zu haben. Sie ist traditionell und wünscht sich, dass er sie an den Altar führt. Daher wird der Schwiegervater, der die Braut als Ersatz zum Altar bringen wird, bei allen Proben verletzt. Wird Pac es schaffen, den Vater zu finden, obwohl auch Cindy nicht weiß, wer es ist?
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited