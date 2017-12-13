Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 13.12.2017: Eine tödliche Affäre
44 Min.Folge vom 13.12.2017Ab 12
Als sich Emmett und Ashlee, zwei junge Mormonen, auf dem College begegnen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch nicht einmal eine Bilderbuchehe, fünf gemeinsame Kinder und eine steile Anwaltskarriere können Emmetts Ambitionen bremsen: Er möchte ein Star-Strafverteidiger werden und gleichzeitig seine sexuellen Fantasien mit seiner neuen Kollegin Kandi - eine um zehn Jahre ältere, verheiratete Frau - ausleben. Aber die leidenschaftlichen Nächte in der Anwaltskanzlei haben ein tödliches Nachspiel. Außerdem in dieser Folge: Zwei verlorene Seelen starten in ein neues Leben. Weit kommen sie jedoch nicht, da Verrat ihre Reise beendet.
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Warner Bros. Discovery, Inc.