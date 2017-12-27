Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 27.12.2017: Schwarze Witwe
44 Min.Folge vom 27.12.2017Ab 12
Rosalina Misina wächst in armen Verhältnissen auf den Philippinen auf und wird nach dem Tod ihrer Eltern zwischen Waisenhäusern und Verwandten herumgereicht. Sie träumt davon, einen Amerikaner zu heiraten und ein besseres Leben in den USA zu haben. Schließlich findet sie einen Soldaten, der ein Verlobtenvisum für sie beantragt, doch als Rosalina in Seattle ankommt, weist Keith sie ab. Nun hat die junge Philippinin nur 90 Tage, um einen neuen Mann zu finden - und lernt einen Witwer kennen, der die Ehe mit Rosalina jedoch nicht lange überlebt. Wie auch seine Nachfolger, die - einer nach dem anderen - über die Klinge springen.
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Warner Bros. Discovery, Inc.