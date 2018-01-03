Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 03.01.2018: Mord war ihr Hobby
44 Min.Folge vom 03.01.2018Ab 16
Als Ken seine Freundin Cathy heiratet, ahnt er nicht, dass die junge Braut eine dunkle Seite hat und außerdem an Frauen viel mehr interessiert ist, als an Männern. Nach einigen Jahren lebt sie ihre homosexuelle Seite wieder aus: Sie tritt eine Stelle als Schwesternhelferin im Pflegeheim „Alpine Manor“ an, das als wahrer Sündenpfuhl bekannt ist. Cathy erzählt Ken, dass sie permanent Überstunden machen muss, feiert aber stattdessen Sexpartys mit ihren Kolleginnen. Wenig später beginnt sie eine Affäre mir Pflegerin Dawn, die ein knallhartes Mannsweib ist. Und die Beziehung artet aus, als die beiden einen neuen Zeitvertreib für sich entdecken: Mord.
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Warner Bros. Discovery, Inc.