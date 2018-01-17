Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 17.01.2018: Ziemlich schlechte Freunde
45 Min.Folge vom 17.01.2018Ab 16
Sheila und Dan Trott leben in Florida und sind ein echtes Power-Paar. Doch nach 20 Jahren Ehe hat die Beziehung einige Kratzer abbekommen und der attraktive Dan schaut anderen Frauen hinterher. Als er schließlich ein Verhältnis mit einer Freundin der Familie anfängt, und Sheila wie auch deren Ehemann hinter die Affäre kommen, platzt die Bombe: Eine eifersüchtige Ehefrau, ein erzürnter Gatte und unaufhaltsame Wut bringen die Geschichte zu einem blutigen Ende. Außerdem in dieser Folge der Doku-Serie: Ein kontrollsüchtiger Ehemann benutzt und betrügt seine erfolgreiche Gattin, bis er einem grausamen Racheakt zum Opfer fällt.
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Warner Bros. Discovery, Inc.