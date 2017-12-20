Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 20.12.2017: Arglos bis in den Tod
44 Min.Folge vom 20.12.2017Ab 12
Als sich Thomas und Krista auf der High School kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Die beiden wollen heiraten, obwohl sie noch nicht 18 sind. Doch dann wird Kristas Vater versetzt, und die Wege der Teenager trennen sich. Im letzten Schuljahr kommt Thomas mit Brittany zusammen, macht aber bald wieder Schluss, weil das Mädchen zu sehr klammert. Gerade rechtzeitig, denn kurz darauf steht Krista, inzwischen 18 Jahre alt, wieder vor seiner Tür. Die beiden könnten eine herrliche Zeit haben, wenn die eifersüchtige Brittany nicht ständig dazwischenfunken würde. Und als Thomas erneut um Kristas Hand anhält, braut sich das Unheil über ihnen zusammen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Warner Bros. Discovery, Inc.