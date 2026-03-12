Todesfall Fabian: Die grausame GeschichteJetzt kostenlos streamen
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Folge 10: Todesfall Fabian: Die grausame Geschichte
11 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Der achtjährige Fabian verschwindet plötzlich, eine tagelange Suchaktion beginnt. Ausgerechnet die Frau, die die Leiche entdeckt, wird festgenommen. Was steckt hinter diesem brutalen Fall?
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Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben