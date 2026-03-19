So profitiert Putin vom Iran-KriegJetzt kostenlos streamen
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Folge 11: So profitiert Putin vom Iran-Krieg
9 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Während der Nahe Osten in einem Flächenbrand zu versinken droht, profitiert ein Mann ohne einen einzigen Soldaten in die Region schicken zu müssen: Wladimir Putin.
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Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben