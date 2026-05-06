Die Chaos-Bilanz nach einem Jahr MerzJetzt kostenlos streamen
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Folge 17: Die Chaos-Bilanz nach einem Jahr Merz
14 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Nach nur einem Jahr im Amt steht die Regierung unter Kanzler Merz massiv in der Kritik. Viele Deutsche sind unzufrieden.
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Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben