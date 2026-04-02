Der große Streit um das Wal-DramaJetzt kostenlos streamen
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Folge 13: Der große Streit um das Wal-Drama
22 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
In der Ostsee strandet ein Buckelwal. Ganz Deutschland schaut bei den Rettungsaktionen zu. Und plötzlich gibt es öffentlichen Streit und Anfeindungen.
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Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben