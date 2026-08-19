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KI statt Mensch schon jetzt ein Fehler?

ProSiebenStaffel 1Folge 28vom 19.08.2026
KI statt Mensch schon jetzt ein Fehler?

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Folge 28: KI statt Mensch schon jetzt ein Fehler?

22 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Die KI sollte Menschen ersetzen und Kosten sparen. Aber in den USA wird KI immer teurer und die Unternehmen rudern zurück.

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