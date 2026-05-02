Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Demon Slayer

Wer bist du?

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 02.05.2026
Wer bist du?

Wer bist du?Jetzt kostenlos streamen

Demon Slayer

Folge 10: Wer bist du?

24 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 16

Als Mädchen verkleidet, infiltrieren Tanjiro und seine Freunde die Freudenhäuser, um Hinweise auf den Verbleib von Tengens Frauen zu erhalten. Im Ogimoto-ya findet Inosuke Spuren eines Dämons und versucht, diesen zu schnappen. Zenitsu trifft währenddessen auf eine mysteriöse Frau ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Demon Slayer
ProSieben MAXX
Demon Slayer

Demon Slayer

Alle 1 Staffeln und Folgen