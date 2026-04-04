Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Demon Slayer

Flammensäule Rengoku Kyojurou

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 04.04.2026
Flammensäule Rengoku Kyojurou

Flammensäule Rengoku KyojurouJetzt kostenlos streamen

Demon Slayer

Folge 1: Flammensäule Rengoku Kyojurou

27 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 16

Rengoku, die Flammensäule, erfährt von den mysteriösen Vorkommnissen im Ewigkeitszug - innerhalb kürzester Zeit sind dort 40 Personen spurlos verschwunden. Der Dämonenjäger macht sich auf den Weg, um das Fahrzeug genauer zu inspizieren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Demon Slayer
ProSieben MAXX
Demon Slayer

Demon Slayer

Alle 1 Staffeln und Folgen