Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Demon Slayer

Vorwärts

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 18.04.2026
Vorwärts

VorwärtsJetzt kostenlos streamen

Demon Slayer

Folge 5: Vorwärts

22 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 16

Tanjiro kämpft auf dem Dach des Ewigkeitszuges weiterhin gegen Enmu. Nezuko gelingt es währenddessen, Inosuke, Zenitsu und Kyojuro ebenfalls aus dem künstlichen Schlaf zu befreien. Gemeinsam versuchen die Dämonenjäger nun, Enmu zu besiegen und die Fahrgäste zu beschützen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Demon Slayer
ProSieben MAXX
Demon Slayer

Demon Slayer

Alle 1 Staffeln und Folgen