Demon Slayer
Folge 5: Vorwärts
22 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 16
Tanjiro kämpft auf dem Dach des Ewigkeitszuges weiterhin gegen Enmu. Nezuko gelingt es währenddessen, Inosuke, Zenitsu und Kyojuro ebenfalls aus dem künstlichen Schlaf zu befreien. Gemeinsam versuchen die Dämonenjäger nun, Enmu zu besiegen und die Fahrgäste zu beschützen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable