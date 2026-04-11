Demon Slayer
Folge 4: Kränkung
24 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Tanjiro greift zu einer drastischen Maßnahme, um sich selbst aus dem Traum zu befreien, in dem er gefangen ist. Wieder bei Bewusstsein versucht er, auch seine Freunde aufzuwecken, die sich jedoch noch in den Fängen des Dämons befinden. Tanjiro begibt sich im Zug auf die Suche nach Enmu und nimmt den Kampf mit ihm auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4: Peppermint anime GmbH