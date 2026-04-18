Demon Slayer
Folge 6: Akaza
24 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 16
Mit vereinten Kräften gelingt es den Dämonenjägern, Enmu zu besiegen. Dabei entgleist der Zug jedoch und Tanjiro zieht sich schwere Verletzungen zu. Bevor er sich erholen kann, nähert sich bereits die nächste finstere Gestalt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable