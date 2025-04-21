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Der Alte

Pensionstod

KultKrimiStaffel 2Folge 6vom 21.04.2025
Pensionstod

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Der Alte

Folge 6: Pensionstod

59 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Seit fünf Wochen ist der ehemalige Fernsehtechniker Robert Romin pensioniert. Eines morgens beobachtet er vom Küchenfenster aus, wie sich ein Trupp Antennenbauer seiner früheren Firma daran macht, auf dem Dach gegenüber einige Antennen zu richten. Er sieht auch, wie sich Werkstattleiter Klaus Jagert und Gastarbeiter Tassos Dorakis streiten. Robert Romin kommt die Idee, seine Kollegen nach einer Aushilfsarbeit zu fragen und geht rüber. Wenig später stürzt der Werkstattleiter Klaus Jagert vom Dach und verletzt sich tödlich. Kommissar Köster weiß, dass er diesen Fall mit äußerster Vorsicht angehen muss, denn Jagert hatte viele Feinde.

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