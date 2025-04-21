Der Alte
Folge 4: Neue Sachlichkeit
60 Min.Ab 12
Eine Freundesrunde hat sich in einer Bar versammelt, unter ihnen die Galeriebesitzerin Silke Frei. Beim Aufbruch bemerkt sie, dass sie ihre Wohnungsschlüssel nicht bei sich hat und kehrt zur Galerie zurück, um sie zu holen. Sie erscheint nicht wieder. Ihr Freund Hans findet sie schließlich erschlagen auf dem Boden liegend. Für Hauptkommissar Köster gestaltet sich dieser Fall von Anfang an äußerst schwierig, denn alle, die ein mögliches Motiv gehabt haben könnten, haben ein unwiderlegbares Alibi. Hat Silkes gewaltsamer Tod mit der exklusiven Sammlung ihrer Bilder der ‚Neuen Sachlichkeit‘ zu tun?
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises