Der Alte

KultKrimiStaffel 2Folge 14
Folge 14: Der Neue

60 Min.Ab 12

Nach Überfällen auf Geldtransporter tarnt sich Kommissar Köster als Fahrer. Ein merkwürdiger ‚Neuer‘ ist das, finden seine Kollegen. Nur sein junger Kollege Michael Werner vertraut dem neuen Fahrer. Noch mehr verbunden fühlen sich die beiden, als sie eines Tages tatsächlich überfallen und beraubt werden. Trotz Millingers Einwänden behält Köster weiter seine falsche Identität, denn nur so kann er der Täter habhaft werden, meint er – und gerät in äußerste Lebensgefahr.

