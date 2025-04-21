Der Alte
Folge 16: Magdalena
Seit Jahren kümmert sich Magdalena Wessling um eine Gruppe von Obdachlosen am Rande Münchens. Eines Morgens erhält sie einen Anruf. Einer ihrer Schützlinge hat ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Magdalena macht sich auf den Weg. Zu eben dieser Zeit kommt ihr Sohn Andreas nach bestandenem Abitur in einem Internat mit dem Zug in München an und ist enttäuscht, als niemand ihn erwartet. Missmutig begibt er sich nach Hause, wo wenig später auch Magdalena eintrifft. Als seine Mutter ihm mitteilt, dass sie die gemeinsame Reise wegen eines schlimmen Vorfalls in der Obdachlosensiedlung nicht unternehmen kann, ist Andreas fassungslos. Wenig später wird Magdalena Wessling in der Nähe der Obdachlosensiedlung ermordet aufgefunden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick